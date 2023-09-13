В районі Бахмута бійці ССО знищили ворожий пункт управління БПЛА (відео)
Сили оборони України продовжують вести контрнаступ на Бахмутському напрямку. Зокрема, бійцям Сил спеціальних операцій (ССО) вдалося знищити пункт управління російськими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.
Так, в ході ведення аеророзвідки на Бахмутському напрямку, операторами ССО виявлено об'єкт противника, здійснено спостереження та ідентифікацію цілей.
"В результаті влучної роботи артилерії Сил оборони, ціль успішно уражено", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ССО, із цього базового табору велися коригування та загальна координація діями розрахунків БПЛА "ZALA" та "Ланцет".
Втрати Росії в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 вересня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 270 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем та 31 одиницю автотехніки.
При цьому останнім часом ЗСУ постійно знищують катери окупантів. Наприклад, 11 вересня, російські окупанти втратили відразу шість катерів після того, як спробували відбити раніше втрачені позиції в Херсонській області.
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