В Росії заявили про атаку БПЛА на Москву
У Підмосков'ї (Російська Федерація) у ніч проти 18 листопада працювали сили та засоби ППО через повітряну атаку. Був зафіксований рух БПЛА у бік Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.
За словами мера столиці країни-агресора, цієї ночі у Раменському міському окрузі, що в складі Московської області, начебто "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".
"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в його заяві.
Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб.
Пізніше в мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському
За даними Telegram-каналу SHOT, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух.
На атаку дронів 18 листопада скаржаться й у Брянській області
Зазначимо, що про роботу ППО цієї ночі через атаку безпілотників також заявляв і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. При цьому в брянських пабліках писали про потужні вибухи в регіоні, зокрема у місті Брянськ.
За словами російського чиновника, в області начебто було збито 26 БПЛА літакового типу. Щодо якихось можливих наслідків дронової атаки він нічого не розповідав.
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