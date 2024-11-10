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У Брянську пролунали вибухи і сталася пожежа, дрони могли уразити військову частину

Брянськ, РФ, Неділя 10 листопада 2024 07:24
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У Брянську пролунали вибухи і сталася пожежа, дрони могли уразити військову частину Фото: пожежа у Брянську на тлі атаки дронів 10 листопада (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У місті Брянськ (РФ) цієї ночі, 10 листопада, пролунали вибухи та велася робота ППО через повітряну атаку. Після цього в районі міста сталися пожежі, а під удар дронів могла потрапити військова частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександр Богомаза та російські медіа і пабліки.

Російський чиновник розповідав про нібито відбиття силами та засобами ППО атаки із застосуванням безпілотників літакового типу на область ще близько пів на п'яту ранку.

А пізніше заявив про начебто збиття 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

Разом з тим в брянських Telegram-каналах стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

Пожежа у Брянську на тлі атаки дронів у ніч проти 10 листопада (фото: t.me/barakholka32)

І от вже ближче до сьомої години ранку губернатор Брянської області підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

"Усі оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється", - додав російський чиновник.

Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.

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Брянська область Пожежа Вибухи Атака дронів
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