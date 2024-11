У Брянську пролунали вибухи і сталася пожежа, дрони могли уразити військову частину

Російський чиновник розповідав про нібито відбиття силами та засобами ППО атаки із застосуванням безпілотників літакового типу на область ще близько пів на п'яту ранку.

А пізніше заявив про начебто збиття 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

Разом з тим в брянських Telegram-каналах стали з'являтися числені кадри із пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

Пожежа у Брянську на тлі атаки дронів у ніч проти 10 листопада (фото: t.me/barakholka32)

І от вже ближче до сьомої години ранку губернатор Брянської області підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

"Усі оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється", - додав російський чиновник.

Між тим в російських медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Втім, ця інформація не підтверджена.

