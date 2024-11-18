В России заявили об атаке БПЛА на Москву

В Подмосковье (Российская Федерация) в ночь на 18 ноября работали силы и средства ПВО из-за воздушной атаки. Было зафиксировано движение БПЛА в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам мэра столицы страны-агрессора, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы была "отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - говорится в его заявлении.

Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Позже в сети появились кадры с якобы моментом уничтожения дрона в Раменском.

По данным Telegram-канала SHOT, жители этого города около 3:40 (по местному времени) слышали мощный взрыв.

Позже московский мэр заявил, что был сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе.

По его словам, этот БПЛА также "летал на Москву".

На атаку дронов 18 ноября жалуются и в Брянской области

Отметим, что о работе ПВО этой ночью из-за атаки беспилотников также заявлял и губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом в брянских пабликах писали о мощных взрывах в регионе, в частности, в городе Брянск.

По словам российского чиновника, в области якобы было сбито 26 БПЛА самолетного типа. О каких-либо возможных последствиях дроновой атаки он ничего не рассказывал.

Атаки дронов на РФ

Напомним, перед этим на воздушную атаку з применением беспилотников на Москву в РФ заявляли утром 10 ноября. Тогда в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" вводили план "Ковер" - его объявляют в том случае, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Тут следует обратить внимание, что в ночь на 10 ноября взрывы гремелитакже в городе Брянск. Местные СМИ сообщали о работе противовоздушной обороны, которая якобы сбивала беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В результате взрывов в городе начался пожар.

В сети также появилась информация о возможном попадании в одну из воинских частей - 1060-й центр материально-технического обеспечения ВС РФ.

Добавим, что 20 октября в России тоже заявляли о массированной атаке дронов, в том числе и на Москву. В ту ночь сразу в 8 областях РФ велась работа сил ПВО из-за фиксации БПЛА, звучали взрывы и возникли пожары.

А 15 ноября стало известно, что дроны атаковали Краснодарский край, и что целью был военный аэродром "Крымск".