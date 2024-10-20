У РФ скаржаться на масовану атаку дронів, зокрема на Москву, були вибухи і пожежі

Одразу в кількох областях Росії у ніч проти 20 жовтня велася робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників, пролунали вибухи та виникли пожежі. Заявляється про "відбиття" повітряної атаки щонайменше у 8 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа, заяви місцевих губернаторів та мера Москви.

Зазначається, що через "масовану" атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Московська область

Близько 02:46 за місцевим часом мер столиці країни агресора РФ Сергій Собянін у своєму Telegram заявив, що внаслідок роботи ППО в Раменському міському окрузі начебто було "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - йдеться в його заяві.

Липецька область

Губернатор цієї області Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі розповів про начебто "придушення" БПЛА в небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.

"На місці падіння уламків працюють спецслужби", - інформував російський чиновник, та просив також не публікували в інтернеті "фото та відео про наслідки атак безпілотників або їх прольотів".

О 02.22 він розповів, що "уламки БПЛА впали на проїжджу частину в районі Сирського Рудніка".

А вже майже о третій ночі губернатор уточнив, що "жертв та постраждалих немає".

"Загоряння, що виникли на землі після падіння БПЛА, оперативно загасили. На місцях виявлення фрагментів продовжують працювати спецслужби, їхнє завдання - знешкодження всіх уламків", - йдеться у дописі російського чиновника в мережі.

Разом з тим в інтернеті були показані кадри із вибухами та пожежею в Липецькій області, як стверджується, внаслідок атаки безпілотників.

Орловська область

У цьому регіоні скаржилися на дронову атаку що ввечері у суботу, та заявляли про начебто збиття засобами ППО 7 безпілотників.

Як розповів губернатор Орловської області Андрій Кличков, це сталося "на території регіону".

За його словами, постраждалих та пошкоджень нібито не було, й "працюють оперативні служби"

Проте пізніше, вже вночі, російський чиновник заявив про збиття ППО ще чотирьох безпілотників в області.

Курська область

Про дронові атаку в Курській області також повідомлялося в мережі ще з вечора суботи, 19 жовтня. Місцевий губернатор Олексій Смірнов писав у своєму Telegram про роботу ППО в регіоні, та про збиття 8 дронів літакового типу ще близько пів на десяту вечора.

Проте в мережі з'явилися кадри, на яких можна почути вибухи цієї ночі, внаслідок начебто роботи ППО через атаку безпілотників у Курській області, зокрема у Курську, та повідомлялося про гучні вибухи в районі міста Жєлєзногорськ.