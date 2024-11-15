Дрони атакували вночі Краснодарський край. Метою, ймовірно, був аеродром

У ніч проти 15 листопада десятки безпілотників атакували Краснодарський край. Росіяни кажуть, що імовірною метою був військовий аеродром "Кримськ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

О 04:39 канал ASTRA повідомив, що безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала невеликих пошкоджень. Цю інформацію писали і місцеві ЗМІ. Як стверджувалося, внаслідок падіння виглядом БпЛА було пошкоджено господарську споруду.

Пізніше, ближче до 6 ранку за місцевим часом, голова Кримського району Краснодарського Краю Сергій Лесь заявив, що за ніч нібито було знищено 46 дронів, і що потерпілих серед мирного населення немає. Але після цього він видалив публікацію.

"Продовжує працювати оперативний штаб Кримського району. Сьогодні за ніч було придушено 46 БпЛА над територією району. Серед мирного населення постраждалих немає. На двох вулицях міста - Лунній та Кільцевій оточено місця падіння частин безпілотників. На місці - рятувальники, всі оперативні служби", - йшлося у видаленій публікації.

Трохи пізніше Лесь повідомив, що цієї ночі два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Засоби ППО нібито перехопили кілька десятків дронів у Кримському та Червоноармійському районах.

Зокрема, у Кримську уламки БпЛА впали на територію чотирьох домоволодінь. Було пошкоджено дах одного з будинків, а також автомобіль. Постраждалих немає.

У Красноармійському районі станиці Полтавської уламки дрони також пошкодили дах приватного будинку. В іншому будинку вибило шибки. Постраждалих також немає.

"На місці НП працюють екстрені служби. Про поточну ситуацію доповідають глави районів. Обов'язково буде дана оцінка матеріальних збитків. І місцева влада допоможе з відновленням постраждалих будинків", - додав губернатор.

Тим часом у Міноборони РФ заявили про 36 збитих дронів у Краснодарському краї, а не 46, як говорив губернатор.