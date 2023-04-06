UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії запропонували "обміняти" затриманого журналіста WSJ на Трампа чи Ассанжа

Фото: журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Держдумі РФ запропонували "обмінювати" затриманого нібито за "шпигунство" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича на колишнього президента США Дональда Трампа. Також в якості кандидата "розглядається" і засновник WikiLeaks австралійського журналіста Джуліан Ассанж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від фракції КПРФ Сергія Обухова у четвер, 6 квітня.

"У Думі звучать пропозиції обміняти Гершковича на майже вже засудженого екс-президента Трампа", - заявив він.

При цьому сам Обухов запропонувавши зі свого боку інший варіант обміну - на засновника WikiLeaks австралійського журналіста Джуліана Ассанжа.

Хто такий Ассанж?

Засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому США висунули йому звинувачення, яке складається з 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.

Ассанж стверджує, що діяв як журналіст, і що ці документи розкрили порушення з боку американських військових. Його затримали у 2019 році одразу після того, як Еквадор позбавив його притулку у своєму посольстві.

Затримання Гершковича

30 березня у російському Єкатеринбурзі правоохоронці затримали Гершковича. Пізніше суд у Москві обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДональд Трамп