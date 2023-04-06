У Росії запропонували "обміняти" затриманого журналіста WSJ на Трампа чи Ассанжа

"У Думі звучать пропозиції обміняти Гершковича на майже вже засудженого екс-президента Трампа", - заявив він.

При цьому сам Обухов запропонувавши зі свого боку інший варіант обміну - на засновника WikiLeaks австралійського журналіста Джуліана Ассанжа.

Хто такий Ассанж?

Засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому США висунули йому звинувачення, яке складається з 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.

Ассанж стверджує, що діяв як журналіст, і що ці документи розкрили порушення з боку американських військових. Його затримали у 2019 році одразу після того, як Еквадор позбавив його притулку у своєму посольстві.

Затримання Гершковича

30 березня у російському Єкатеринбурзі правоохоронці затримали Гершковича. Пізніше суд у Москві обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

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