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В России предложили "обменять" задержанного журналиста WSJ на Трампа или Ассанжа

Фото: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Госдуме РФ предложили "обменять" задержанного якобы за "шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на бывшего президента США Дональда Трампа. Также в качестве кандидата "рассматривается" и основатель WikiLeaks австралийского журналиста Джулиан Ассанж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от фракции КПРФ Сергея Обухова в четверг, 6 апреля.

"В Думе звучат предложения обменять Гершковича на почти уже осужденного экс-президента Трампа", - заявил он.

При этом сам Обухов предложив со своей стороны другой вариант "обмена" - на основателя WikiLeaks австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.

Кто такой Ассанж

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Напомним, в феврале 2021 года США предъявили ему обвинение, которое состоит из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.

Ассанж утверждает, что действовал в качестве журналиста, и что эти документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Его задержали в 2019 году сразу после того, как Эквадор лишил его убежища в своем посольстве.

Задержание Гершковича

30 марта в российском Екатеринбурге правоохранители задержали Гершковича. Позже суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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