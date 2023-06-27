У Росії закрили кримінальну справу про заколот Пригожина. Його ПВК хочуть роззброїти

Повідомляється, що під час розслідування справи встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, спрямовані на скоєння злочину. Тож 27 червня було вирішено припинити розслідування кримінальної справи.

ПВК "Вагнера" передасть Міноборони РФ важку військову техніку

Крім того, в Міністерстві оборони Росії повідомили, що наразі йде підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнера" до чинних підрозділів Збройних сил РФ.

Заколот у Росії

На вихідних власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу його найманців та розпочав похід на Москву.

Бойовики перетнули держкордону РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Ввечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

При цьому Пригожин намагався виправдатися за провальний бунт, заявивши, що найманці йшли до Москви нібито не для того, щоб скидати владу, а щоб не допустити знищення ПВК.

У Кремлі заявили, що Пригожин поїде до Білорусі. Його літак уже приземлився на одному з військових аеродромів країни. Туди ж мала бути і частина найманців. При цьому в українській розвідці повідомляють, що немає інформації про те, що вагнерівці переходять до Білорусі.

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