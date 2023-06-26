Чи перекидає РФ "вагнерівців" на Білорусь після бунту Пригожина: відповідь ГУР

Наразі немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід почекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Стосовно Білорусі, давайте почекаємо. Наразі немає інформації про те, що справді системно ПВК "Вагнера" перегруповується і переходить на Білорусь. Це політичні заяви", - сказав він.

Дії Лукашенка

Що стосується голови білоруського режиму Олександра Лукашенка, то за словами розвідника, він вдало використав ситуацію в своїх інтересах, "свої ставки підняв і позицію покращив".

Чому Пригожин не дійшов до Москви

Коментуючи дії засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, а саме чому він так і не дійшов до Москви, він зазначив, що "є публічний процес, а є процес не публічний".

"Озвучені цілі і реальні цілі могли відрізнятися. Озвучені домовленості і результат цілком можуть відрізнятися. Давайте спостерігати за подальшими кроками і тоді буде більш очевидно, хто ж насправді виграв від цього", - додав Юсов.

Переворот Пригожина

24 червня засновник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив про "похід" на Москву після затяжного конфлікту з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який досяг апогею після того, як нібито російські війська завдали удару по табору найманців Пригожина. Вже надвечір 24 червня Пригожин заявив про припинення бунту, не дійшовши до столиці РФ 200 км.

При цьому прес-служба глави білоруського режиму Олександра Лукашенка перед заявою Пригожина про припинення "походу на Москву" повідомила, що білоруський диктатор нібито умовив ватажка "вагнерівців" розпочати деескалацію. Чому Пригожин скасував похід на Москву - читайте у матеріалі РБК-Україна.