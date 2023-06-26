Пригожин виправдався за провальний бунт: йшли до Москви не для того, щоб скидати владу

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив виправдатись за свій провальний бунт та сказав, що він з найманцями йшли до Москви "не для того", щоб скидати владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пригожина у Telegram .

За його словами, ПВК не хотіла проливати російську кров, а взагалі вони йшли для "демонстрації свого протесту". При цьому Пригожин почав заперечувати те, що ПВК планувала повалити владу у РФ.

Ватажок "Вагнера" почав жалітись, що його ПВК хотіли розформувати та прив'язав до цього чиїсь інтриги. Також Пригожин почав виправдовуватись за знищення російської авіації, пояснивши це тим, що вона завдавала ударів по колоні "Вагнера".

"Метою "походу" було - не допустити знищення ПВК "Вагнер" і притягнути до відповідальності тих осіб, які своїми непрофесійними діями зробили величезну кількість помилок під час "СВО" (війни РФ проти України - ред.)", - розказав Пригожин.

Також найманець почав нахвалювати білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який "протягнув йому руку". Начебто після цього "вагнерівці" вирішили не йти на Москву.

Пригожин у своїй манері продовжив розповідати про недоліки російської армії, хвалився своєю ПВК і заявляв, що РФ загалом не готова до військового протистояння. Хоча фактично його ПВК зазнала значних втрат під час боїв у районі Бахмута, він втратив чи не більшу частину своїх найманців.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.