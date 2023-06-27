В России закрыли уголовное дело о мятеже Пригожина. Его ЧВК хотят разоружить

Федеральная служба безопасности России прекратила расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что в ходе расследования дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. Поэтому 27 июня было решено прекратить расследование уголовного дела.
Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что на данный момент идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнера" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.
На выходных владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву.
Боевики пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.
Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.
При этом Пригожин пытался оправдаться за провальный бунт, заявив, что наемники шли в Москву якобы не для того, чтобы свергать власть, а чтобы не допустить уничтожения ЧВК.
В Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь. Его самолет уже приземлился на одном из военных аэродромов страны. Туда же должна была последовать и часть наемников. При этом в украинской разведке сообщают, что нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.
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