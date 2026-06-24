Боятся ударов Украины? Силовики уговаривают Путина перенести "выборы" в Госдуму

Силовики пытаются убедить российского диктатора Владимира Путина перенести выборы в Госдуму. После атак дронов на Москву такие идеи стали звучать почаще.

Об этом сообщает РБК-Украина на российское издание " Медуза ".

Кто и почему хочет отменить выборы

Идею лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии Виктор Золотов - друг и бывший телохранитель российского диктатора Владимира Путина. Разговоры о переносе появились еще весной 2026 года.

Аргументы силовиков:

рейтинг "Единой России" упал до 35% по данным ФОМ и ВЦИОМ, а по замерам ФСО - еще ниже;

в экономике нарастают проблемы - сокращение на предприятиях, рост цен, дефицит бензина;

после ударов украинских дронов по Москве обсуждений отмены стало "гораздо больше".

"Начались проблемы с бюджетом, продолжающийся рост цен, урезание, сокращение. Понятно, что ситуация только ухудшается, а это всегда отражается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях - задача смелая. А в их философии нет человека - нет проблемы", - рассказал один из собеседников "Медузы", близкий к администрации.

Кто против отмены

Силовикам противостоят сразу несколько игроков:

Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совбеза, который хочет возглавить список "ЕР" и стать спикером Госдумы;

- заместитель председателя Совбеза, который хочет возглавить список "ЕР" и стать спикером Госдумы; Сергей Кириенко - глава политического блока администрации президента;

- глава политического блока администрации президента; Алексей Громов - руководитель информационного блока АП.

Для Кириенко и Громова федеральные выборы - это возможность доказать свою ценность для Путина. Весной им уже удалось убедить диктатора, что выборы необходимы на все трудности.

Позиция Путина

Сам Путин, по данным источников "Медузы", является сторонником проведения выборов. Близкий к АП собеседник объясняет его логику так:

"На Украине выборов нет, а у нас есть. Это серьезный политический момент. Во-вторых, отменить выборы - значит признать, что планы нарушены, ситуация экстренная. Но мы пока всеми силами демонстрируем, что все нормально", - цитирует его издание.

При этом источник в АП уточняет, что никаких документов по переносу на столе у президента нет.

Как можно перенести выборы технически

Юридически отменить выборы можно двумя способами:

Объявить военное или чрезвычайное положение - даже не по всей стране, а только в отдельных регионах Ввести режим повышенной готовности

Выборы в Госдуму официально назначены на 18-20 сентября. Центризбирком уже объявил даты. Источники "Медузы" называют проведение голосования "базовым сценарием".

"Расколбас по кругу. Я бы сам в таких условиях перенес или отменил", - подытожил технолог, сотрудничающий с политблоком АП и региональными администрациями.