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Москва ставить ППО на житлові висотки і перетворює мешканців на "живий щит"

18:45 21.06.2026 Нд
2 хв
З кінця травня "Панцирі" з'явилися щонайменше на чотирьох висотках столиці РФ
aimg Валерія Абабіна
Москва ставить ППО на житлові висотки і перетворює мешканців на "живий щит" Фото: Росія розміщує ППО Панцир житлових висотках Москви (Getty Images)
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Росія розміщує зенітно-ракетні комплекси "Панцир" на дахах житлових висоток у Москві, перетворюючи їх на потенційні військові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням РосЗМІ "Агентство.Новости".

З кінця травня з'явилися щонайменше чотири відео встановлення комплексів ППО на московських висотках, зокрема житлових. Системи доставляли вертольотами, пише видання.

У перші роки війни "Панцирі" ставили лише на адміністративних будівлях – Міноборони, МВС. Тепер, за даними "Агентства", перейшли до житлових будинків.

Женевські конвенції та лицемірство Москви

Як нагадує видання, сторони конфлікту згідно з додатковим протоколом до Женевських конвенцій 1949 року мають уникати "розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них".

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У січні 2024 року глава МЗС Росії Лавров називав розміщення ППО в житлових районах України "використанням мирних жителів як живого щита".

"Добре відомо, що українці розміщують свої війська і системи ППО в житлових районах. Це їхня брудна гра – використовувати мирних жителів як живий щит, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом", – цитує видання Лаврова.

Видання з посиланням на військових аналітиків називає чотири ризики розміщення ППО на житлових будинках.

Перший – будинок з ППО стає законною військовою ціллю. За словами OSINT-аналітика, якого цитує видання, "російське командування ставить мешканців у залежність від українських рішень щодо того, який супутній збиток вони готові завдати".

Другий – уламки. "Агентство" зазначає, що небезпеку становлять не лише збиті дрони, а й стартові прискорювачі "Панциря", які після пуску неконтрольовано падають на землю.

Третій – конструктивний. Будинки не проєктувалися під такі системи, і влада не пояснила, чи витримають вони навантаження, пише видання.

Четвертий – некоректна робота ППО. За даними "Агентства", у четвер одна з ракет ППО могла спричинити вибух резервуара на Московському НПЗ.

Нагадаємо, у січні 2024 року глава МЗС Росії Лавров називав розміщення ППО в житлових районах України "використанням мирних жителів як живого щита" та "брудною грою, суворо забороненою міжнародним гуманітарним правом".

Цього тижня Москва зазнала наймасованішої атаки українських безпілотників за всю війну - понад 180 дронів.

Вдруге за тиждень було уражено НПЗ у Капотні, а всі аеропорти столиці тимчасово зупинили роботу.

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