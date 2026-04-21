У Росії зафіксували найбільше скорочення видобутку нафти за 6 років, - Reuters

За даними п’яти джерел та розрахунків Reuters, скорочення становило від 300 до 400 тисяч барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року. Це може бути найрізкіше місячне падіння за останні шість років.

"Нафта, що видобувається переважно на родовищах Західно-Сибірського басейну, є життєвою артерією російської економіки вартістю 3 трлн доларів, тому зниження видобутку скорочує доходи другого за величиною експортера у світі", - йдеться у повідомленні.

Причини скорочення

Зменшення видобутку пов’язане з ураженням ключових експортних вузлів - зокрема портів Усть-Луга, Приморськ і Новоросійськ, а також із атаками на нафтопереробні заводи. Крім того, залишаються призупиненими постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

За словами співрозмовників агентства, у таких умовах Росії складно реалізовувати нафту без зниження видобутку, особливо з урахуванням ремонтів інфраструктури.

Як Росія намагається компенсувати втрати

Водночас частину втрат може компенсувати зростання світових цін на нафту на тлі напруженості на Близькому Сході. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що високі ціни можуть допомогти скоротити бюджетний дефіцит.

Україна тим часом продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру РФ, яка забезпечує значну частину доходів російського бюджету.

Міжнародне енергетичне агентство вже знизило прогноз постачання нафти з Росії на 120 000 барелів на добу до кінця року, зазначивши, що країна може зіткнутися з труднощами у відновленні видобутку через пошкодження інфраструктури.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Скорочення видобутку в Росії відбувається на тлі системних ударів по нафтовій інфраструктурі. Зокрема, 16 квітня СБУ повідомила про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе, яку провели спільно з Силами оборони.

За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня пожежа на нафтовому терміналі в Туапсе триває, що свідчить про значні пошкодження.