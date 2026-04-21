РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини через "Дружбу", - Reuters

Росія планує припинити транзит з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" починаючи з 1 травня. Оновлені графіки експорту вже надіслали обом країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цей крок відбувається на тлі напружених відносин між РФ та Німеччиною через Україну. У 2022 році Німеччина передала місцеві підрозділи "Роснефті" під опіку, що зруйнувало багаторічні енергетичні зв’язки Берліна та Москви", - пише агентство.

Казахстан експортує нафту до Німеччини північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка проходить через територію Польщі. Транзит цією магістраллю зростав: за підсумками 2025 року обсяги сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше у порівнянні з 2024 роком.

Водночас безперебійність постачань неодноразово порушувалася через атаки українських безпілотників на трубопровід у Росії.

Казахстанська нафта "Дружбою" постачається на німецький НПЗ PCK у місті Шведт, який є одним із найбільших у країні.

Завод перейшов на цю сировину після того, як Берлін відмовився від імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.