РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини через "Дружбу", - Reuters
Росія планує припинити транзит з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" починаючи з 1 травня. Оновлені графіки експорту вже надіслали обом країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цей крок відбувається на тлі напружених відносин між РФ та Німеччиною через Україну. У 2022 році Німеччина передала місцеві підрозділи "Роснефті" під опіку, що зруйнувало багаторічні енергетичні зв’язки Берліна та Москви", - пише агентство.
Казахстан експортує нафту до Німеччини північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка проходить через територію Польщі. Транзит цією магістраллю зростав: за підсумками 2025 року обсяги сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше у порівнянні з 2024 роком.
Водночас безперебійність постачань неодноразово порушувалася через атаки українських безпілотників на трубопровід у Росії.
Казахстанська нафта "Дружбою" постачається на німецький НПЗ PCK у місті Шведт, який є одним із найбільших у країні.
Завод перейшов на цю сировину після того, як Берлін відмовився від імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Відмова від російської нафти
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість країн ЄС припинили закупівлі російської нафти, однак Угорщина і Словаччина отримали тимчасові винятки. Єврокомісія планує повністю згорнути решту поставок не пізніше кінця 2027 року.
