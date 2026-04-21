РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини через "Дружбу", - Reuters

14:16 21.04.2026 Вт
Що стало причиною такого рішення Москви?
aimg Валерій Ульяненко
РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини через "Дружбу", - Reuters Ілюстративне фото: РФ хоче припинити транзит нафти до Німеччини вже з 1 травня (Getty Images)

Росія планує припинити транзит з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" починаючи з 1 травня. Оновлені графіки експорту вже надіслали обом країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей крок відбувається на тлі напружених відносин між РФ та Німеччиною через Україну. У 2022 році Німеччина передала місцеві підрозділи "Роснефті" під опіку, що зруйнувало багаторічні енергетичні зв’язки Берліна та Москви", - пише агентство.

Казахстан експортує нафту до Німеччини північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка проходить через територію Польщі. Транзит цією магістраллю зростав: за підсумками 2025 року обсяги сягнули 2,146 млн тонн, що на 44% більше у порівнянні з 2024 роком.

Водночас безперебійність постачань неодноразово порушувалася через атаки українських безпілотників на трубопровід у Росії.

Казахстанська нафта "Дружбою" постачається на німецький НПЗ PCK у місті Шведт, який є одним із найбільших у країні.

Завод перейшов на цю сировину після того, як Берлін відмовився від імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Відмова від російської нафти

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість країн ЄС припинили закупівлі російської нафти, однак Угорщина і Словаччина отримали тимчасові винятки. Єврокомісія планує повністю згорнути решту поставок не пізніше кінця 2027 року.

Нагадуємо, постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" можуть відновитися вже найближчим часом, оскільки наразі триває підготовка інфраструктури до відновлення роботи після тривалої паузи.

