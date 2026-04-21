В России зафиксировали самое большое сокращение добычи нефти за 6 лет, - Reuters

По данным пяти источников и расчетов Reuters, сокращение составило от 300 до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средними показателями начала года. Это может быть самое резкое месячное падение за последние шесть лет.

"Нефть, добываемая преимущественно на месторождениях Западно-Сибирского бассейна, является жизненной артерией российской экономики стоимостью 3 трлн долларов, поэтому снижение добычи сокращает доходы второго по величине экспортера в мире", - говорится в сообщении.

Причины сокращения

Уменьшение добычи связано с поражением ключевых экспортных узлов - в частности портов Усть-Луга, Приморск и Новороссийск, а также с атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, остаются приостановленными поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

По словам собеседников агентства, в таких условиях России сложно реализовывать нефть без снижения добычи, особенно с учетом ремонтов инфраструктуры.

Как Россия пытается компенсировать потери

В то же время часть потерь может компенсировать рост мировых цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что высокие цены могут помочь сократить бюджетный дефицит.

Украина тем временем продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, которая обеспечивает значительную часть доходов российского бюджета.

Международное энергетическое агентство уже снизило прогноз поставок нефти из России на 120 000 баррелей в сутки до конца года, отметив, что страна может столкнуться с трудностями в восстановлении добычи из-за повреждения инфраструктуры.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Сокращение добычи в России происходит на фоне системных ударов по нефтяной инфраструктуре. В частности, 16 апреля СБУ сообщила об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и объекты нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе, которую провели совместно с Силами обороны.

По данным Центра противодействия дезинформации, по состоянию на 21 апреля пожар на нефтяном терминале в Туапсе продолжается, что свидетельствует о значительных повреждениях.