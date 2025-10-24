ua en ru
У Росії вперше з 2022 року впало військове виробництво, - ЗМІ

Росія, П'ятниця 24 жовтня 2025 22:51
У Росії вперше з 2022 року впало військове виробництво, - ЗМІ Ілюстративне фото: галузі ВПК Росії вперше з початку війни почали скорочувати виробництво (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Військово-промисловий комплекс Росії вперше з 2022 року несподівано дав збій. Хоча завдяки захмарним витратам на держоборонзамовлення з бюджету він став головним двигуном економіки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Видання із посиланням на дані Росстату пише, що вперше з початку війни пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання.

Наприклад, випуск "інших транспортних засобів" (в тому числі танків і БМП), уповільнився у вересні у понад 10 разів - 6% у проти 61,2% у серпні.

Аналітики заявляють, що дані щодо військової промисловості "виглядають шокуючими". У вересні темпи зростання галузі ВПК Росії несподівано почали сповільнюватися - з 2,4% у серпні до 0,4% - у вересні.

Російські банкіри припускають, що серйозні проблеми промисловості пов'язані з бюджетними обмеженнями. Вони прогнозують скорочення витрат у четвертому кварталі для того, щоби вкластися в план по бюджету, а це може призвести до "переохолодження економіки".

Крім того, аналітики припускають ще більший удар по російській економіці через нові санкції США, які призведуть до проблем у Росії з продажами нафти в Індію.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, в ніч на четвер, 23 жовтня, мінфін США оголосив про нові антиросійські санкції, щоби змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Під нові санкції потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.

Російський диктатор Володимир Путін у відповідь заявив, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на економіку країни-агресорки.

Президент США Дональд Трамп це прокоментував: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться".

Російська Федерація ВПК Санкції проти Росії
