Главная » Новости » В мире

В России впервые с 2022 года упало военное производство, - СМИ

Россия, Пятница 24 октября 2025 22:51
В России впервые с 2022 года упало военное производство, - СМИ Иллюстративное фото: отрасли ВПК России впервые с начала войны начали сокращать производство (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Военно-промышленный комплекс России впервые с 2022 года неожиданно дал сбой. Хотя благодаря заоблачным расходам на гособоронзаказ из бюджета он стал главным двигателем экономики РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Издание со ссылкой на данные Росстата пишет, что впервые с начала войны связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. До этого они почти три года подряд демонстрировали двузначные темпы роста.

Например, выпуск "других транспортных средств" (в том числе танков и БМП), замедлился в сентябре более чем в 10 раз - 6% в против 61,2% в августе.

Аналитики заявляют, что данные по военной промышленности "выглядят шокирующими". В сентябре темпы роста отрасли ВПК России неожиданно начали замедляться - с 2,4% в августе до 0,4% - в сентябре.

Российские банкиры предполагают, что серьезные проблемы промышленности связаны с бюджетными ограничениями. Они прогнозируют сокращение расходов в четвертом квартале для того, чтобы уложиться в план по бюджету, а это может привести к "переохлаждению экономики".

Кроме того, аналитики предполагают еще больший удар по российской экономике из-за новых санкций США, которые приведут к проблемам у России с продажами нефти в Индию.

Санкции против РФ

Напомним, в ночь на четверг, 23 октября, минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Под новые санкции попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также большое количество их дочерних предприятий.

Российский диктатор Владимир Путин в ответ заявил, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на экономику страны-агрессора.

Президент США Дональд Трамп это прокомментировал: "Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится".

Российская Федерация ВПК Санкции против России
