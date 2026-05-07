Вірменія не підтримує РФ у війні проти України, - Пашинян

20:27 07.05.2026 Чт
2 хв
Прем'єр Вірменії публічно дистанціювався від Москви
aimg Сергій Козачук
Вірменія не підтримує РФ у війні проти України, - Пашинян Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України, та продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

Позиція Вірменії щодо війни в Україні

Під час урядового брифінгу очільник вірменського уряду наголосив на незмінності курсу країни щодо українського питання.

Він нагадав, що Єреван надає гуманітарну допомогу та дистанціюється від дій Кремля.

"Я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії з питання України", - підкреслив Пашинян.

Принципи мирного процесу

Прем’єр-міністр Вірменії зазначив, що країна спирається на Алма-Атинську декларацію, яка є фундаментальною для розбудови відносин з іншими державами.

Цей документ лежить в основі як визнання територіальної цілісності колишніх республік СРСР, так і поточного мирного процесу з Азербайджаном.

"Ви знаєте, наскільки важлива та основоположна для нас Алма-Атинська декларація... І це наша принципова позиція", - додав він.

Пашинян потролив Путіна

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним похвалився досягненнями вірменської демократії. Зокрема, він акцентував на тому, що в його країні немає політв'язнів, а соціальні мережі залишаються абсолютно вільними.

Водночас у Єревані почали відкрито обговорювати можливість розриву стратегічних відносин з РФ. Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може ухвалити рішення про вихід з ОДКБ та ЄАЕС, якщо Москва піде на підвищення ціни на газ для республіки.

Такі заяви звучать на тлі підготовки до вирішальних виборів у Вірменії, які можуть визначити майбутнє держави - остаточний вихід з-під впливу Кремля або повернення до ролі російського сателіта.

Поки Москва готує план реваншу проросійських сил, чинна влада Вірменії опинилася перед вибором між реальною незалежністю та ризиком нескінченної війни.

