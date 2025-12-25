У Росії визнали успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку, - ISW

Аналітики звернули увагу на заяви російських військових блогерів, пов'язаних з Кремлем, які пишуть про війну в Україні.

Втрати російських позицій

Так, один із мілблогерів 24 грудня заднім числом заявив, що російські війська втратили значну частину свого плацдарму на західному березі річки Оскіл. Українські війська відновили позиції безпосередньо на північ та північний захід від Куп’янська в Кіндрашівці та Радьківці, а також на околицях Мирового.

"Мілблогер зазначив, що ці три населені пункти були єдиними населеними пунктами, які російські війська контролювали до початку українських контратак останніми тижнями, попри те, що російські військові заявили про контроль над 11 населеними пунктами в цьому районі", - пишуть аналітики.

Оновлена карта боїв

Мілблогер опублікував уточнену карту, яка спростувала попередні російські заяви та показала, що українські війська зберегли або відновили позиції:

на північ від Куп’янська в Довгенькому, на південний схід від Западного та на північний схід від Кіндрашівки;

на північний схід від Куп’янська в районі Голубівки;

на схід від Куп’янська у Петропавлівці та Кучерівці;

на південний схід від Куп’янська у Піщаному та Курилівці;

на південь від Куп’янська в районі Колісниківки.

Мілблогер розкритикував російське військове командування за перебільшення здобутків у Куп’янську та за передчасне передислокування резервів на інші ділянки фронту, що зробило місто вразливим до українських проникнень.

Він також зазначив, що аналогічні спроби перебільшення результатів російське командування застосовувало на Сіверському напрямку у 2024 році.

Заяви інших мілблогерів

Інший російський мілблогер, посилаючись на джерела у 112-й мотострілецькій бригаді та 16-й бригаді спецпризначення ЗС РФ, стверджував, що російські війська "втратили" Куп’янськ, а українські війська відрізали підрозділи 27-ї окремої мотострілецької бригади від наземних ліній зв’язку.

Відомий мілблогер, залучений до російських краудфандингових заходів, повідомив, що російські позиції продовжують погіршуватися через успіхи українських військ у Мировому, Радківці та Соболівці.

"Таким чином, російські мілблогери визнали, що з 11 грудня українські війська звільнили або утримують позиції на площі 182,64 квадратних кілометрів на Куп'янському напрямку", - підкреслюють аналітики ISW.