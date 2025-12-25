В России признали успехи ВСУ на Купянском направлении, - ISW

Связанные с Кремлем российские милблогеры признают значительные успехи украинских войск на Купянском направлении и критикуют российское командование за предоставление ложных сообщений о состоянии боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на заявления российских военных блогеров, связанных с Кремлем, которые пишут о войне в Украине.
Так, один из милблогеров 24 декабря задним числом заявил, что российские войска потеряли значительную часть своего плацдарма на западном берегу реки Оскол. Украинские войска восстановили позиции непосредственно к северу и северо-западу от Купянска в Кондрашовке и Радьковке, а также в окрестностях Мирового.
"Милблогер отметил, что эти три населенных пункта были единственными населенными пунктами, которые российские войска контролировали до начала украинских контратак в последние недели, несмотря на то, что российские военные заявили о контроле над 11 населенными пунктами в этом районе", - пишут аналитики.
Милблогер опубликовал уточненную карту, которая опровергла предыдущие российские заявления и показала, что украинские войска сохранили или восстановили позиции:
к северу от Купянска в Долгеньком, к юго-востоку от Западного и к северо-востоку от Кондрашовки;
на северо-восток от Купянска в районе Голубовки;
к востоку от Купянска в Петропавловке и Кучеровке;
на юго-восток от Купянска в Песчаном и Куриловке;
к югу от Купянска в районе Колесниковки.
Милблогер раскритиковал российское военное командование за преувеличение достижений в Купянске и за преждевременную передислокацию резервов на другие участки фронта, что сделало город уязвимым к украинским проникновениям.
Он также отметил, что аналогичные попытки преувеличения результатов российское командование применяло на Северском направлении в 2024 году.
Другой российский милблогер, ссылаясь на источники в 112-й мотострелковой бригаде и 16-й бригаде спецназначения ВС РФ, утверждал, что российские войска "потеряли" Купянск, а украинские войска отрезали подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады от наземных линий связи.
Известный милблогер, вовлеченный в российские краудфандинговые мероприятия, сообщил, что российские позиции продолжают ухудшаться из-за успехов украинских войск в Мировом, Радковке и Соболевке.
"Таким образом, российские милблогеры признали, что с 11 декабря украинские войска освободили или удерживают позиции на площади 182,64 квадратных километров на Купянском направлении", - подчеркивают аналитики ISW.
12 декабря стало известно, что Силы обороны зачистили северо-западную окраину Купянска на Харьковщине.
Ранее начальник Генштаба РФ генерал Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину о "захвате" этого города.
Благодаря успеху украинских войск российские подразделения в городе были отрезаны от наземной логистики, что позволило проводить дальнейшую очистку территории при более благоприятных условиях.
Сегодня стало известно, что зачистка Купянска продолжается: российские войска остаются отрезанными от снабжения.
По словам представителя Сил обороны, в городе находится около 50 российских военных, часть из которых сдается в плен, в том числе зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников.