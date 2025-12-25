В России признали успехи ВСУ на Купянском направлении, - ISW

Аналитики обратили внимание на заявления российских военных блогеров, связанных с Кремлем, которые пишут о войне в Украине.

Потери российских позиций

Так, один из милблогеров 24 декабря задним числом заявил, что российские войска потеряли значительную часть своего плацдарма на западном берегу реки Оскол. Украинские войска восстановили позиции непосредственно к северу и северо-западу от Купянска в Кондрашовке и Радьковке, а также в окрестностях Мирового.

"Милблогер отметил, что эти три населенных пункта были единственными населенными пунктами, которые российские войска контролировали до начала украинских контратак в последние недели, несмотря на то, что российские военные заявили о контроле над 11 населенными пунктами в этом районе", - пишут аналитики.

Обновленная карта боев

Милблогер опубликовал уточненную карту, которая опровергла предыдущие российские заявления и показала, что украинские войска сохранили или восстановили позиции:

к северу от Купянска в Долгеньком, к юго-востоку от Западного и к северо-востоку от Кондрашовки;

на северо-восток от Купянска в районе Голубовки;

к востоку от Купянска в Петропавловке и Кучеровке;

на юго-восток от Купянска в Песчаном и Куриловке;

к югу от Купянска в районе Колесниковки.

Милблогер раскритиковал российское военное командование за преувеличение достижений в Купянске и за преждевременную передислокацию резервов на другие участки фронта, что сделало город уязвимым к украинским проникновениям.

Он также отметил, что аналогичные попытки преувеличения результатов российское командование применяло на Северском направлении в 2024 году.

Заявления других милблогеров

Другой российский милблогер, ссылаясь на источники в 112-й мотострелковой бригаде и 16-й бригаде спецназначения ВС РФ, утверждал, что российские войска "потеряли" Купянск, а украинские войска отрезали подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады от наземных линий связи.

Известный милблогер, вовлеченный в российские краудфандинговые мероприятия, сообщил, что российские позиции продолжают ухудшаться из-за успехов украинских войск в Мировом, Радковке и Соболевке.

"Таким образом, российские милблогеры признали, что с 11 декабря украинские войска освободили или удерживают позиции на площади 182,64 квадратных километров на Купянском направлении", - подчеркивают аналитики ISW.