ЗСУ про бої у Куп'янську: росіяни відрізані від логістики та здаються в полон
У Купʼянську Харківської області триває зачистка міста, російські війська відрізані від логістики та здаються у полон.
Про це заявив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
За його словами, в місті перебуває близько 50 російських військових. Частина з них здається в полон, зокрема зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена — постачання можливе лише повітряним шляхом.
"У полон вони здаються, навіть були випадки здачі у полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборона міста тими підрозділами РФ, що вторглися у нього та намагались закріпитись у північних його районах, зазнала невдачі, визволити їх не вдасться", - зазначив Трегубов.
За його словами, постачання росіян здійснюється фактично тільки повітряним мостом. Це не та логістика, яка дозволяє їм довго триматися.
Бої у Куп'янську
Російська пропаганда та керівництво РФ вже протягом кількох тижнів поширюють заяви про нібито «взяття» Куп’янська під контроль. Цей неправдивий меседж нещодавно знову озвучив президент Росії Володимир Путін.
Ще наприкінці листопада окупантам у Куп'янську масово скидали з дронів прапори РФ, щоб створити картинку для пропагандистів.
Водночас у Силах оборони України повідомляють, що українські військові успішно провели операції безпосередньо в місті. Наразі противник утримує позиції лише в північній частині Куп’янська.
Примітно, що, за словами президента України Володимира Зеленського, в Росії нещодавно "зник" генерал, який, імовірно, доповідав Путіну про захоплення Куп'янська.