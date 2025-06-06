У Росії вигадали цинічне виправдання удару по Україні ракетами і дронами

У Міноборони Росії нічну масовану атаку на Україну назвали "відповіддю на терористичні акти". Через дії Москви загинули троє українців, десятки - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У російському міністерстві заявили, що удар було завдано "зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами".

РФ стверджує, що ціллю були нібито "військові об'єкти" і було атаковано "конструкторські бюро, підприємства випуску та ремонту озброєння і військової техніки, цехи складання ударних БПЛА, центри підготовки льотного складу, а також склади озброєння і військової техніки ЗСУ".

Варто зазначити, що РФ назвала "терористичними атаками" операцію СБУ "Павутина". Воїни FPV-дронами атакували стратегічну авіацію ворога на чотирьох аеродромах в РФ. Було уражено 41 літак.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія, вдаривши по мирних українцях ракетами і дронами, "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації.