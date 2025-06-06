У Києві кількість поранених через російську атаку зросла до 27

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Троє рятувальників загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Під час атаки пошкодження отримали 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав", - додав Кличко.

У лікарнях перебувають 17 постраждалих, ще вісім осіб отримують допомогу амбулаторно.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, всі - в Соломʼянському районі. Жертвами стали троє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл.

Як відомо, серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

Масований обстріл України

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 407 дронів і 45 ракет різних типів. Сили ППО знищили більшість цілей, але були і влучання.

У Києві внаслідок атаки загинули троє рятувальників, які працювали під обстрілами, рятуючи людей.

У Тернополі росіяни вдарили по промислових та інфраструктурних об’єктах, постраждали 10 осіб, серед них також рятувальники. Зафіксовано погіршення якості повітря у місті, там триває пожежа.

Під обстрілом також опинилися Луцьк, Чернігів, Кременчук, Київська та Львівська області. Загалом по Україні загинули троє осіб, десятки - поранені.

Більше про наслідки терористичної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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