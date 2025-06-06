В России придумали циничное оправдание удара по Украине ракетами и дронами

В Минобороны России ночную массированную атаку на Украину назвали "ответом на террористические акты". Из-за действий Москвы погибли трое украинцев, десятки - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском министерстве заявили, что удар был нанесен "оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами".

РФ утверждает, что целью были якобы "военные объекты" и были атакованы "конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных БПЛА, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники ВСУ".

Стоит отметить, что РФ назвала "террористическими атаками" операцию СБУ "Паутина". Воины FPV-дронами атаковали стратегическую авиацию врага на четырех аэродромах в РФ. Был поражен 41 самолет.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, ударив по мирным украинцам ракетами и дронами, "отреагировала" на уничтожение своей стратегической авиации.