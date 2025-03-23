"Російські пропагандисти поширюють фейк, що руйнування у Києві виникли нібито внаслідок роботи української ППО", - йдеться у повідомленні.

Насправді, як підкреслюють у ЦПД, руйнування та жертви внаслідок атаки БпЛА на Київ спричинені черговим терористичним актом РФ, внаслідок якого загинули 3 людини, зокрема батько і його п’ятирічна донька.

"Російська пропаганда систематично поширює подібні фейки після масованих ракетно-дронних атак по містах України", - додали в Центрі.



У Росії вигадали фейк про атаку дронів на Київ (t.me/CenterCounteringDisinformation)

У такий спосіб окупанти виправдовують власні злочини проти цивільних і перекладають відповідальність на Збройні Сили України.