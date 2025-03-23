"Российские пропагандисты распространяют фейк, что разрушения в Киеве возникли якобы в результате работы украинской ПВО", - говорится в сообщении.

На самом деле, как подчеркивают в ЦПД, разрушения и жертвы в результате атаки БпЛА на Киев вызваны очередным террористическим актом РФ, в результате которого погибли 3 человека, в том числе отец и его пятилетняя дочь.

"Российская пропаганда систематически распространяет подобные фейки после массированных ракетно-дронных атак по городам Украины", - добавили в Центре.



В России придумали фейк об атаке дронов на Киев (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Таким образом оккупанты оправдывают собственные преступленя против гражданских и перекладывают ответственность на Вооруженные Силы Украины.