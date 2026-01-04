У Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

Підозри військовим РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом окупантам, які організували ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді загинули 20 людей, серед них - дев’ятеро дітей.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Також СБУ заочно повідомила про підозру двом російським полковникам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року. Тоді загинуло 24 людини, серед них - шестеро дітей.