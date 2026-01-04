UA

Війна в Україні

У Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

Ілюстративне фото: у Росії вибухнув КАМАЗ із військовими ракетної бригади (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух поблизу місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, вибух стався ще 26 грудня минулого року на в’їзді до військової частини. Внаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу.

Повідомляється про втрати серед російських військовослужбовців.

"Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення", - зазначили у ГУР.

Підозри військовим РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом окупантам, які організували ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді загинули 20 людей, серед них - дев’ятеро дітей.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Також СБУ заочно повідомила про підозру двом російським полковникам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року. Тоді загинуло 24 людини, серед них - шестеро дітей.

Війна в УкраїніГУР