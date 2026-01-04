RU

В России взорвался КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине

Иллюстративное фото: в России взорвался КАМАЗ с военными ракетной бригады (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В городе Кореновск Краснодарского края РФ прогремел взрыв вблизи места дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, взрыв произошел еще 26 декабря прошлого года на въезде в воинскую часть. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения.

Сообщается о потерях среди российских военнослужащих.

"Солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения", - отметили в ГУР.

 

Подозрения военным РФ

Напомним, недавно СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским полковникам, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года. Тогда погибло 24 человека, среди них - шестеро детей.

