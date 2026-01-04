В России взорвался КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине

Подозрения военным РФ

Напомним, недавно СБУ заочно сообщила о подозрении четырем оккупантам, которые организовали ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда погибли 20 человек, среди них - девять детей.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое причастно к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским полковникам, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года. Тогда погибло 24 человека, среди них - шестеро детей.