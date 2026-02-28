UA

"Росії треба закінчувати війну": Зеленський визначив оновлені директиви на мирних переговорах

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що визначив оновлені директиви для української делегації на переговорах з РФ, які мають відбутися найближчим часом.

У своїй заяві Зеленський торкнувся теми війни на Близькому Сході, зазначивши, що в залежності від безпекових обставин дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі команд України та США з росіянами.

Також президент наголосив, що Росія потрібно закінчувати свою агресію проти України і всієї Європи. Окрім того, має бути гарантована безпека.

"Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви. Мир потрібен - справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці", - сказав український лідер.

Крім того, Зеленський додав, що сьогодні на доповіді був секретар РНБО Рустем Умєров після зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа, що відбулись цього тижня.

"Обговорили основні підсумки зустрічей у Женеві, в основному щодо економічних питань та відбудови. Ми продовжуємо підготовку тристороннього формату, коли б це не було", - резюмував він.

 

Мирні переговори і дедлайн завершення війни

Нагадаємо, що днями між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Згідно з інформацією Axios, Трамп сказав Зеленському, що хоче домогтися припинення війни вже за місяць.

Напередодні в Reuters була інформація, що Україна і США обговорювали можливість укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року.

До слова, за даними Bloomberg, прагнення адміністрації Трампа пов'язане з ще однією метою. У Білому домі хочуть, щоб мирна угода була укладена до 250-річчя незалежності США, яке відзначатимуть 4 липня.

Варто також відзначити тристоронні переговори України, США і Росії, розпочаті цього року. Вже 4-5 березня очікується четвертий раунд зустрічі і, за даними Bloomberg, він може стати вирішальним для підписання мирної угоди.

У відповідь на це Росія нібито готова вивести свою армію з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.

