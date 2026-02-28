"России надо заканчивать войну": Зеленский определил обновленные директивы на переговорах

В своем заявлении Зеленский затронул тему войны на Ближнем Востоке, отметив, что в зависимости от обстоятельств безопасности дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи команд Украины и США с россиянами.

Также президент подчеркнул, что России нужно заканчивать свою агрессию против Украины и всей Европы. Кроме того, должна быть гарантирована безопасность.

"Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы. Мир нужен - настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", - сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский добавил, что сегодня на докладе был секретарь СНБО Рустем Умеров после встреч с представителями президента США Дональда Трампа, которые состоялись на этой неделе.

"Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановления. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было", - резюмировал он.