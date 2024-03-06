У Росії стався вибух на ТЕЦ: багато постраждалих

Нагадаємо, в ГУР підтвердили вибух на мосту у Самарській області. Залізничний міст через річку Чапаєвка в Самарській області був виведений з ладу. Вибух стався приблизно о 6:00 4 березня, внаслідок чого силові конструкції мосту були пошкоджені. Тому рух через переправу, якою перевозили боєприпаси, призупинено.

За даними розвідки, залізничний міст використовувався окупантами для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, виготовлених на заводі АТ "Полімєр" у місті Чапаєвськ Самарської області.

Раніше ми писали, що в Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, яка живить оборонні заводи. Вибух стався в ніч на 2 березня. У мережі розповідали про вибух та спалах. Російські ЗМІ повідомляли, що ймовірний вибух стався на вулиці Шефській біля підстанції "Калінінська". Вони стверджували, що його викликало коротке замикання, яке пошкодило один з трансформаторів. Однак у мережі повідомляли, що поруч зі станцією виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Також зазначалося, що ця підстанція забезпечує електроенергією три оборонні заводи у Росії. Інші канали в Telegram повідомляли, що ці заводи, які отримують енергію від підстанції, працюють у сфері металургії, цементного виробництва та виготовлення підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

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