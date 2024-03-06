В России произошел взрыв на ТЭЦ: много пострадавших

Напомним, вГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области . Железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области был выведен из строя. Взрыв произошел примерно в 6:00 4 марта, в результате чего силовые конструкции моста были повреждены. Поэтому движение через переправу, по которой перевозили боеприпасы, приостановлено.

По данным разведки, железнодорожный мост использовался оккупантами для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов, изготовленных на заводе АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы . Взрыв произошел в ночь на 2 марта. В сети рассказывали о взрыве и вспышке. Российские СМИ сообщали, что предполагаемый взрыв произошел на улице Шефской у подстанции "Калининская". Они утверждали, что его вызвало короткое замыкание, повредившее один из трансформаторов. Однако в сети сообщалось, что рядом со станцией обнаружено самодельное взрывное устройство.

Также отмечалось, что эта подстанция обеспечивает электроэнергией три оборонных завода в России. Другие каналы в Telegram сообщали, что эти заводы, получающие энергию от подстанции, работают в сфере металлургии, цементного производства и производства подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.