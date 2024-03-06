В России произошел взрыв на ТЭЦ: много пострадавших

В среду, 6 марта, в российской республике Тива из-за чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .
Глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. Погибших нет, но известно о десяти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.
"Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздравов, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий", - добавил он.
Кроме того, местные СМИ сообщили, что все 4 котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. В настоящее время центральное отопление отключено из-за аварийно-восстановительных работ.
Напомним, вГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области . Железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области был выведен из строя. Взрыв произошел примерно в 6:00 4 марта, в результате чего силовые конструкции моста были повреждены. Поэтому движение через переправу, по которой перевозили боеприпасы, приостановлено.
По данным разведки, железнодорожный мост использовался оккупантами для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов, изготовленных на заводе АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы . Взрыв произошел в ночь на 2 марта. В сети рассказывали о взрыве и вспышке. Российские СМИ сообщали, что предполагаемый взрыв произошел на улице Шефской у подстанции "Калининская". Они утверждали, что его вызвало короткое замыкание, повредившее один из трансформаторов. Однако в сети сообщалось, что рядом со станцией обнаружено самодельное взрывное устройство.
Также отмечалось, что эта подстанция обеспечивает электроэнергией три оборонных завода в России. Другие каналы в Telegram сообщали, что эти заводы, получающие энергию от подстанции, работают в сфере металлургии, цементного производства и производства подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.
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