В Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, яка живить оборонні заводи, - росЗМІ

Потужний вибух пролунав в російському Єкатеринбурзі в ніч на 2 березня. Ймовірно, вибухнула електропідстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

У мережі повідомляли про гучний вибух та спалах. Державні російські ЗМІ писали, що нібито вибух стався на вулиці Шефській поблизу підстанції "Калінінская".

Пропагандисти заявляють, що причиною вибуху нібито було коротке замикання, внаслідок чого був пошкоджений один з трансформаторів. Але у мережі пишуть, що біля підстанції виявили саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається також, що підстанції дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів. Інші Telegram-канали пишуть, що заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

Вибухи у Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, в ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито атаку дронів.

При цьому у мережі пишуть, що російська ППО намагалася збивати безпілотники. Але уламки впали у житловому масиві та пошкодили будинок.

РосЗМІ пишуть, що, мовляв, метою атаки могла бути ТЕЦ або нафтобаза "Ручьи", що розташована за кілометр від пошкодженого будинку.