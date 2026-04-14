Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Росії скоротився набір контрактників на війну в Україні: ISW назвав причини

10:21 14.04.2026 Вт
2 хв
Темпи набору до армії РФ впали на 20% порівняно з 2025 роком
aimg Ірина Глухова
Фото: набір контрактників до армії РФ скоротився (Getty Images)

Темпи набору контрактників до російської армії продовжує скорочуватися зі зростанням втрат на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що аналіз відкритих джерел свідчить про подальше скорочення темпів рекрутингу російських військовослужбовців, що корелює з іншими ознаками проблем із людськими ресурсами в РФ.

Аналітики ISW звернули увагу на дослідження економіста Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, оприлюднене 12 квітня.

Згідно з ним, російська армія у першому кварталі 2026 року могла набирати 800–1000 осіб на день, тоді як у той самий період 2025 року - 1000–1200, що означає падіння приблизно на 20%.

Попри підвищення одноразових виплат за підписання контрактів, яке в окремих регіонах досягло рекордних рівнів, це не зупинило уповільнення набору. За даними дослідження, середній розмір бонусів у березні 2026 року сягнув близько 1,47 млн рублів.

Окремо зазначається, що, за оцінками на основі даних Мінфіну РФ, Росія могла виплатити компенсації сім’ям близько 25 тисяч загиблих військових у першому кварталі 2026 року, що більше, ніж роком раніше.

Українські джерела також повідомляють про відставання темпів вербування від втрат, а також про активізацію прихованої мобілізації та залучення стратегічних резервів.

Крім того, фіксуються повідомлення про підвищення бонусів за контракт у щонайменше 12 регіонах РФ та посилення тиску на підприємства й університети для прихованого набору.

ISW підкреслює, що Росія дедалі більше стикається з системними проблемами у поповненні особового складу, що посилюється значними втратами на фронті.

Мобілізація у РФ

Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив оновлені дані щодо ситуації на фронті за березень.

Як зазначає ISW, на тлі значних втрат та зниження темпів набору новобранців російська влада переходить до прихованої мобілізації населення.

За даними розвідки, в лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну - до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Також російський міністр доручив підготувати щонайменше 2% студентів до підписання контрактів.

