У Росії скоротився набір контрактників на війну в Україні: ISW назвав причини

Темпи набору контрактників до російської армії продовжує скорочуватися зі зростанням втрат на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що аналіз відкритих джерел свідчить про подальше скорочення темпів рекрутингу російських військовослужбовців, що корелює з іншими ознаками проблем із людськими ресурсами в РФ.
Аналітики ISW звернули увагу на дослідження економіста Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, оприлюднене 12 квітня.
Згідно з ним, російська армія у першому кварталі 2026 року могла набирати 800–1000 осіб на день, тоді як у той самий період 2025 року - 1000–1200, що означає падіння приблизно на 20%.
Попри підвищення одноразових виплат за підписання контрактів, яке в окремих регіонах досягло рекордних рівнів, це не зупинило уповільнення набору. За даними дослідження, середній розмір бонусів у березні 2026 року сягнув близько 1,47 млн рублів.
Окремо зазначається, що, за оцінками на основі даних Мінфіну РФ, Росія могла виплатити компенсації сім’ям близько 25 тисяч загиблих військових у першому кварталі 2026 року, що більше, ніж роком раніше.
Українські джерела також повідомляють про відставання темпів вербування від втрат, а також про активізацію прихованої мобілізації та залучення стратегічних резервів.
Крім того, фіксуються повідомлення про підвищення бонусів за контракт у щонайменше 12 регіонах РФ та посилення тиску на підприємства й університети для прихованого набору.
ISW підкреслює, що Росія дедалі більше стикається з системними проблемами у поповненні особового складу, що посилюється значними втратами на фронті.
Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати.
Як зазначає ISW, на тлі значних втрат та зниження темпів набору новобранців російська влада переходить до прихованої мобілізації населення.
За даними розвідки, в лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну - до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.
Також російський міністр доручив підготувати щонайменше 2% студентів до підписання контрактів.