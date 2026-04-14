В России сократился набор контрактников на войну в Украине: ISW назвал причины

Аналитики отмечают, что анализ открытых источников свидетельствует о дальнейшем сокращении темпов рекрутинга российских военнослужащих, что коррелирует с другими признаками проблем с человеческими ресурсами в РФ.

Аналитики ISW обратили внимание на исследование экономиста Немецкого института международных дел и дел безопасности Яниса Клюге, обнародованное 12 апреля.

Согласно ему, российская армия в первом квартале 2026 года могла набирать 800-1000 человек в день, тогда как в тот же период 2025 года - 1000-1200, что означает падение примерно на 20%.

Несмотря на повышение единовременных выплат за подписание контрактов, которое в отдельных регионах достигло рекордных уровней, это не остановило замедление набора. По данным исследования, средний размер бонусов в марте 2026 года достиг около 1,47 млн рублей.

Отдельно отмечается, что, по оценкам на основе данных Минфина РФ, Россия могла выплатить компенсации семьям около 25 тысяч погибших военных в первом квартале 2026 года, что больше, чем годом ранее.

Украинские источники также сообщают об отставании темпов вербовки от потерь, а также об активизации скрытой мобилизации и привлечении стратегических резервов.

Кроме того, фиксируются сообщения о повышении бонусов за контракт по меньшей мере в 12 регионах РФ и усилении давления на предприятия и университеты для скрытого набора.

ISW подчеркивает, что Россия все больше сталкивается с системными проблемами в пополнении личного состава, что усугубляется значительными потерями на фронте.