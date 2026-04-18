ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дрони дістали до НПЗ у Самарській області: у Новокуйбишевську лунали вибухи

07:11 18.04.2026 Сб
2 хв
Що відомо про пожежу на стратегічній установці?
aimg Катерина Коваль
Дрони дістали до НПЗ у Самарській області: у Новокуйбишевську лунали вибухи Фото: дим від НПЗ видно в усьому місті, пишуть очевидці (росЗМІ)

У Самарській області Росії вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що сталося

За даними моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи - очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків.

У східній та північній частинах міста спостерігали яскраві спалахи в небі. Після атаки над Новокуйбишевському здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

Росіяни повідомляють, що в місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим “Килим” (заборона на польоти).

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев близько 03:00 оголосив про загрозу атаки БпЛА в регіоні, однак сам удар на момент публікації не коментував.

Дрони дістали до НПЗ у Самарській області: у Новокуйбишевську лунали вибухиФото: НПЗ в Новокуйбишевську після атаки безпілотників (t.me/exilenova_plus)

Об’єкт атаки

Ймовірно, дрони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії “Роснефть”. Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

За даними геолокації, пожежа, найімовірніше, виникла на установці ЕЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Атака на Новокуйбишевський НПЗ стала черговою в серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Напередодні, 16 квітня, в Краснодарському краї РФ працювала ППО: повідомлялося про вибухи та пожежу в Туапсе на території порту й нафтобази.

Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

За даними Reuters, 7 квітня після удару українських дронів зупинився четвертий за розміром НПЗ Росії.

А ще раніше, в листопаді 2025 року, невідомі безпілотники вже атакували Новокуйбишевськ, тоді ціллю також імовірно був місцевий нафтопереробний завод.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
