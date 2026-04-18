Дрони дістали до НПЗ у Самарській області: у Новокуйбишевську лунали вибухи

У Самарській області Росії вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що сталося

За даними моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи - очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків.

У східній та північній частинах міста спостерігали яскраві спалахи в небі. Після атаки над Новокуйбишевському здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

Росіяни повідомляють, що в місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим “Килим” (заборона на польоти).

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев близько 03:00 оголосив про загрозу атаки БпЛА в регіоні, однак сам удар на момент публікації не коментував.

Фото: НПЗ в Новокуйбишевську після атаки безпілотників (t.me/exilenova_plus)

Об’єкт атаки

Ймовірно, дрони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії “Роснефть”. Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

За даними геолокації, пожежа, найімовірніше, виникла на установці ЕЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).