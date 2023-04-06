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У Росії розглянуть апеляцію на арешт журналіста WSJ: росЗМІ назвали дату

Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд у Москві запланував розгляд апеляції на арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича на 18 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА-Новости".

"Розгляд апеляційної скарги Гершковича призначено на 18 квітня", - наводить видання слова джерела у Московському міському суді.

Наразі Гершкович перебуває у слідчому ізоляторі "Лефортове". Йому загрожує 20 років позбавлення волі за нібито "шпигунство".

Нагадаємо, Гершковича затримали російські правоохоронці 30 березня. Тоді він перебував у Єкатеринбурзі.

Адвокати журналіста змогли зустрітися з ним лише у вівторок, 4 квітня.

При цьому, за інформацією CNN, влада США готується офіційно оголосити Гершковича несправедливо затриманим.

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