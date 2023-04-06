У Росії розглянуть апеляцію на арешт журналіста WSJ: росЗМІ назвали дату

Суд у Москві запланував розгляд апеляції на арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича на 18 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА-Новости".
"Розгляд апеляційної скарги Гершковича призначено на 18 квітня", - наводить видання слова джерела у Московському міському суді.
Наразі Гершкович перебуває у слідчому ізоляторі "Лефортове". Йому загрожує 20 років позбавлення волі за нібито "шпигунство".
Нагадаємо, Гершковича затримали російські правоохоронці 30 березня. Тоді він перебував у Єкатеринбурзі.
Адвокати журналіста змогли зустрітися з ним лише у вівторок, 4 квітня.
При цьому, за інформацією CNN, влада США готується офіційно оголосити Гершковича несправедливо затриманим.
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