У Байдена готуються офіційно оголосити журналіста WSJ несправедливо затриманим, - CNN

Як повідомляє РБК-Україна , про це CNN розповіли неназвані чиновники.

За їхніми словами, офіційну заяву про несправедливе затримання мають намір зробити найближчими днями. Після цього американські чиновники з управління по справах заручників Держдепартаменту очолять зусилля США щодо повернення Гершковича додому. Наразі триває внутрішня перевірка обставин арешту журналіста.

У виданні уточнюють, що такий крок дозволить використовувати ресурси уряду США для звільнення журналіста.

При цьому, за словами ще одного джерела CNN, частина чиновників стурбована тим, що можливий обмін Гершковича, за допомогою якого його можуть звільнити, стимулюватиме подальші незаконні затримання американських журналістів.