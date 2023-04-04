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У Байдена готуються офіційно оголосити журналіста WSJ несправедливо затриманим, - CNN

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Вашингтон, Вівторок 04 квітня 2023 16:12
У Байдена готуються офіційно оголосити журналіста WSJ несправедливо затриманим, - CNN Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір офіційно оголосити затримання журналіста WSJ Евана Гершковича у Росії несправедливим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це CNN розповіли неназвані чиновники.

За їхніми словами, офіційну заяву про несправедливе затримання мають намір зробити найближчими днями. Після цього американські чиновники з управління по справах заручників Держдепартаменту очолять зусилля США щодо повернення Гершковича додому. Наразі триває внутрішня перевірка обставин арешту журналіста.

У виданні уточнюють, що такий крок дозволить використовувати ресурси уряду США для звільнення журналіста.

При цьому, за словами ще одного джерела CNN, частина чиновників стурбована тим, що можливий обмін Гершковича, за допомогою якого його можуть звільнити, стимулюватиме подальші незаконні затримання американських журналістів.

Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.

Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію звільнити Гершковича.

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