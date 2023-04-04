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Адвокати отримали доступ до затриманого у Росії журналіста WSJ

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Вівторок 04 квітня 2023 22:45
Адвокати отримали доступ до затриманого у Росії журналіста WSJ Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Росії адвокати затриманого "за шпигунство" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича змогли отримати до нього доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Як зазначає видання, адвокати зустрілися із затриманим сьогодні, 4 квітня, у в'язниці.

"Вони сказали, що здоров'я Евана в порядку, і він вдячний за підтримку з усього світу. Ми підтримуємо Евана і продовжуємо закликати до його негайного звільнення", - йдеться у повідомленні WSJ.

При цьому у виданні наголошують, що Гершкович робив те, чим займаються журналісти. Він ставив запитання та надавав свідчення очевидців подій у регіоні.

"Його тюремне ув'язнення є абсолютно необґрунтованим і є нападом на вільну пресу. Ми робимо все можливе, щоб повернути Евана додому в цілості та безпеці, і не заспокоїмося, поки він не возз'єднається зі своєю родиною", - заявляють у WSJ.

Нагадаємо, 30 березня у російському Єкатеринбурзі правоохоронці затримали Гершковича. Пізніше суд у Москві обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Росіяни до сьогодні не пускали адвокатів до затриманого.

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