RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России рассмотрят апелляцию на арест журналиста WSJ: росСМИ назвали дату

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд в Москве запланировал рассмотрение апелляции на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - приводит издание слова источника в Московском городском суде.

В данный момент Гершкович находится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему грозит 20 лет лишения свободы за якобы "шпионаж".

Напомним, Гершковича задержали российские правоохранители 30 марта. Тогда он находился в Екатеринбурге.

Адвокаты журналиста смогли встретиться с ним только во вторник, 4 апреля.

При этом, по информации CNN, власти США готовятся официально объявить Гершковича несправедливо задержанным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваThe Wall Street JournalСуд