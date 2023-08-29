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У Росії розбився гелікоптер Мі-8: загинули всі, хто був на борту, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Росії розбився гелікоптер Мі-8: загинули всі, хто був на борту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Челябінській області РФ розбився гелікоптер Мі-8, який належав ФСБ. За попередніми даними, усі, хто були на борту, загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали 112 та Mash.

112 повідомляє, що на борту перебували чотири особи. Попередньо, всі люди загинули.

При цьому Mash пише, що в результаті падіння вертольота загинули троє людей. Йдеться про екіпаж - командира, правого льотчика і бортінженера. Попередньо, пасажирів на борту не було.

Зазначається, що Мі-8 упав у лісі за 500 метрів від селища Прудний у Челябінській області. Поруч траса М5 та військовий аеродром Шагол. Ніхто із мирних не постраждав.

Крім того, в екстрених службах РФ повідомили, що попередня причина катастрофи - відмова техніки.

При цьому канал Baza повідомляє, що вертоліт належав ФСБ. 

За їхніми даними, борт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".

Додамо, що росіяни використовують гелікоптери Мі-8 для виконання багатьох як цивільних, так і військових завдань.

Надзвичайні ситуації у РФ

Зазначимо, що це не перший випадок падіння вертольота у Росії.

Так, 27 липня на Алтаї також упав гелікоптер Мі-8, тоді загинули шестеро людей.

А 13 травня в Росії впало цілих чотири повітряні судна. Тоді один літак упав у Брянській області - перед падінням він довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок. Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Крім того, російські ЗМІ заявили, що у Брянській області  впали ще вертоліт та літак Су-34. У Клинцях нібито оголошували план "Перехоплення".

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