На російському Алтаї впав вертоліт Мі-8: є загиблі

Вертоліт Мі-8 впав на території Росії у четвер, 27 липня. Це сталося у Республіці Алтай на півдні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Аварія сталася біля села Тюнгур. Очевидці заявляють, що вертоліт під час посадки зачепив електродроти.

Російські ЗМІ зазначають, що попередньо на борту знаходилося 16 осіб. Це були туристи. Політ здійснювала компанія "Алтайавіа".

За попередніми даними, загинуло шестеро людей. Проте ЗМІ заявляють, що точна кількість жертв поки невідома. На місці працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що росіяни використовують гелікоптери Мі-8 для виконання багатьох як цивільних, так і військових завдань.

Нагадаємо, неподалік російського Мурманська на північному заході Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було вісім осіб, з яких половина отримали травми.

Також у Волгоградській області РФ впав вертоліт, пілот загинув, не долетівши 5 км до місця посадки.

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