В России разбился вертолет Ми-8: погибли все, кто был на борту, - СМИ

112 сообщает, что на борту находились четыре человека. Предварительно, все люди погибли.

При этом Mash пишет, что в результате падения вертолета погибли три человека. Речь идет об экипаже - командире, правом летчике и бортинженере. Предварительно, пассажиров на борту не было.

Отмечается, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол. Никто из мирных не пострадал.

Кроме того, в экстренных службах РФ сообщили, что предварительная причина крушения - отказ техники.

При этом канал Baza сообщает, что вертолет принадлежал ФСБ.

По их данным, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Добавим, что россияне используют вертолеты Ми-8 для выполнения многих как гражданских, так и военных задач.

Чрезвычайные ситуации в РФ

Отметим, что это не первый случай падения вертолета в России.

Так, 27 июля на Алтае также упал вертолет Ми-8, тогда погибли шесть человек.

А 13 мая в России упало целых четыре воздушных судна. Тогда один самолет упал в Брянской области - перед падением он долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом. Позже в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Кроме того, российские СМИ заявили, что в Брянской области упали еще вертолет и самолет Су-34. В Клинцах якобы объявляли план "Перехват".

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