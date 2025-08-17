Росії потрібно змиритися з правом України на гарантії безпеки та союзи, - Рубіо

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін протягом кількох років війни неодноразово виступав із промовами, у яких претендував на більшу частину України. Водночас Україна та її народ не згодні з усім, що каже, та чого хоче Путін.

"Друге, що я хотів би зазначити, це те, що президент неодноразово заявляв, що коли йдеться про території та територіальні претензії, це зрештою те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити", - зазначив державний секретар.

Рубіо додав, що в США поки не знають, чи будуть згодні українці жити, втративши частину територій на користь Росії. Але що в США точно знають - Україна неодноразово говорила про гарантії безпеки, які могли б захистити її від повторного нападу РФ.

"Вони повинні мати можливість укладати гарантії безпеки, які гарантують, що це ніколи не повториться, що до них не вторгнуться знову через два з половиною, три роки, чотири роки чи коли це буде", - пояснив він.

Держсекретар США додав, що українці хочуть миру, мати можливість жити та відбудовувати країну.

"Це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо. І це те, що російська сторона, очевидно, повинна зрозуміти, що як суверенна країна, Україна має право, як і кожна суверенна країна, укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами", - резюмував він.