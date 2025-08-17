Єдиний спосіб припинити війну - змусити РФ погодитися на мирну угоду, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни в Україні є лише один спосіб. Він полягає в тому, щоб змусити росіян погодитися на мирну угоду.

Під час інтерв'ю для NBC News Рубіо зазначив, що санкції заважають Росії, однак вони не змінили напрямок війни, а точніше - її результат.

"Суть у тому, що це не змінило напрямку цієї війни. Це не означає, що ці санкції недоречні. Це означає, що це не змінило її результату. І ось що ми вважаємо важливим, а саме, щоб ми припинили цю війну", - заявив Рубіо.

Він додав, що для того, щоб припинити війну, потрібно мати змоги взаємодіями з представниками РФ.

"Як би людям це не подобалося, як би людям це не здавалося неприємним, єдиний спосіб припинити цю війну - це змусити росіян погодитися на мирну угоду", - наголосив дипломат.

Водночас він підкреслив, що як тільки "ви запровадите нові санкції", здатність привести Росію до столу переговорів буде значно зменшена. За словами Рубіо, цей момент може настати, і коли він настане, це буде сигнал, що наразі немає можливості для миру.

"Коли він настане, ви, по суті, сигналізуєте про те, що на даний момент немає можливості для миру. Тож давайте просто запровадимо більше санкцій і дозволимо бомбардувати більше людей і гинути більше людям, і саме це ми намагаємося зупинити", - резюмував він.