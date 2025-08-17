России нужно смириться с правом Украины на гарантии безопасности и союзы, - Рубио

Рубио напомнил, что российский диктатор Владимир Путин в течение нескольких лет войны неоднократно выступал с речами, в которых претендовал на большую часть Украины. В то же время Украина и ее народ не согласны со всем, что говорит, и чего хочет Путин.

"Второе, что я хотел бы отметить, это то, что президент неоднократно заявлял, что когда речь идет о территории и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить", - отметил государственный секретарь.

Рубио добавил, что в США пока не знают, будут ли согласны украинцы жить, потеряв часть территорий в пользу России. Но что в США точно знают - Украина неоднократно говорила о гарантиях безопасности, которые могли бы защитить ее от повторного нападения РФ.

"Они должны иметь возможность заключать гарантии безопасности, которые гарантируют, что это никогда не повторится, что к ним не вторгнутся снова через два с половиной, три года, четыре года или когда это будет", - пояснил он.

Госсекретарь США добавил, что украинцы хотят мира, иметь возможность жить и восстанавливать страну.

"Это очень разумная просьба. Это то, над чем мы работаем. И это то, что российская сторона, очевидно, должна понять, что как суверенная страна, Украина имеет право, как и каждая суверенная страна, заключать союзы и соглашения о безопасности с другими странами", - резюмировал он.