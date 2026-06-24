У Росії політику дали 7 років колонії за пости про Бучу та війну

Заступник лідера російської опозиційної партії "Яблоко" Максим Круглов отримав сім років колонії через публікації в Telegram про війну в Україні та події в Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними слідства, підставою для кримінальної справи стали два дописи в Telegram, опубліковані у 2022 році. Один із них містив посилання на дані ООН про загиблих під час війни, інший стосувався подій у Бучі після звільнення міста від російської окупації.

Під час судового процесу Круглов не визнав своєї вини та заявив, що справа має політичний характер.

"По суті, це заборона на інакомислення", - заявив він у суді.

Політик також відкинув твердження обвинувачення про те, що його публікації були продиктовані політичною ненавистю.

"Виявляється, політична незгода прирівнюється до ненависті", - наголосив Круглов.

Вирок напередодні виборів

Рішення суду було оголошене менш ніж за три місяці до виборів до Державної думи РФ, які мають відбутися у вересні.

У виданні зазначили, що партія "Яблоко", яка в пострадянський період була однією з головних ліберальних сил Росії, нині не представлена у федеральному парламенті та має лише кілька місць у регіональних законодавчих органах.

Водночас партія продовжує використовувати виборчу кампанію як майданчик для антивоєнних заяв.

Лідер "Яблока" Микола Рибаков назвав вирок несправедливим та розкритикував переслідування опозиційних політиків.

Після оголошення вироку Круглов заявив, що надалі виступатиме проти війни і вірить, що Росія одного дня стане мирною країною.

"Країною, яку сусіди поважають, а не бояться. Країною, де можна мати іншу думку", - наголосив він.

Як у Росії посилюють тиск на інакомислення

Варто зазначити, що останніми роками російська влада суттєво посилила контроль над інформаційним простором та громадянами.

Зокрема, спецслужби отримали розширений доступ до фінансових даних населення, включно з банківськими рахунками та особистими комунікаціями.