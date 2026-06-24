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В России политику дали 7 лет колонии за посты о Буче и войне

20:35 24.06.2026 Ср
2 мин
Даже после приговора оппозиционер заявил, что не откажется от своих антивоенных взглядов
aimg Мария Науменко
В России политику дали 7 лет колонии за посты о Буче и войне Фото: заместитель председателя партии "Яблоко" Максим Круглов в зале суда (Free Maksim Kruglov)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Заместитель лидера российской оппозиционной партии "Яблоко" Максим Круглов получил семь лет колонии из-за публикаций в Telegram о войне в Украине и событиях в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным следствия, основанием для уголовного дела стали два сообщения в Telegram, опубликованные в 2022 году. Один из них содержал ссылку на данные ООН о погибших во время войны, другой касался событий в Буче после освобождения города от российской оккупации.

Во время судебного процесса Круглов не признал своей вины и заявил, что дело носит политический характер.

"По сути это запрет на инакомыслие", - заявил он в суде.

Политик также отверг утверждение обвинения в том, что его публикации были продиктованы политической ненавистью.

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"Оказывается, политическое несогласие приравнивается к ненависти", - подчеркнул Круглов.

Приговор в преддверии выборов

Решение суда было объявлено менее чем за три месяца до выборов в Государственную думу РФ, которые должны пройти в сентябре.

В издании отметили, что партия "Яблоко", которая в постсоветский период была одной из главных либеральных сил России, в настоящее время не представлена в федеральном парламенте и имеет всего несколько мест в региональных законодательных органах.

В то же время, партия продолжает использовать избирательную кампанию как площадку для антивоенных заявлений.

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков назвал приговор несправедливым и подверг критике преследование оппозиционных политиков.

После оглашения приговора Круглов заявил, что в дальнейшем будет выступать против войны и верит, что Россия однажды станет мирной страной.

"Страной, которую соседи уважают, а не боятся. Страной, где можно иметь другое мнение", - подчеркнул он.

Как в России усиливают давление на инакомыслие

Следует отметить, что в последние годы российские власти существенно усилили контроль над информационным пространством и гражданами.

В частности, спецслужбы получили расширенный доступ к финансовым данным населения , включая банковские счета и личные коммуникации.

Также в десятках регионов РФ, среди которых и Москва, уже фиксировали масштабные отключения мобильной связи и интернета , которые власти объясняли необходимостью противодействия внешним угрозам.

Кроме того, ФСБ предоставили дополнительные полномочия по ограничению или полному отключению интернета и телефонной связи в рамках новых механизмов контроля над коммуникационными сетями.

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